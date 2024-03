Jogador partiu para cima de torcedores que o insultaram com cantos racistas - Reprodução / X

Publicado 31/03/2024 12:00



Espanha - O goleiro Sarr, do Rayo Majadahonda, da terceira divisão da Espanha, pode ser suspenso por até oito jogos depois ter iniciado uma briga com torcedores que o ofenderam com cantos racistas . O episódio aconteceu no último sábado (30), durante o jogo de sua equipe contra o El Sestao River.

A partida foi paralizada aos 45 minutos do segundo tempo e Sarr acabou sendo expulso pelo árbitro da partida pela briga com os torcedores. Em protesto, seus companheiros de time decidiram abandonar o campo e não voltar mais.

Na súmula, o juiz relatou que "o jogador agiu de forma violenta contra a minha pessoa, com clara intenção de me agredir, tendo que ser contido por seus companheiros presentes no campo de jogo, deixando o gramado finalmente o mesmo". Além disso, o Rayo Majadahonda também pode ser punido com a perda da partida ou a retirada de pontos.

Após a decisão de suspender a partida ser divulgada oficialmente, o Rayo Majadahonda soltou um comunicado oficial dizendo que "Nossa equipe não voltará ao campo para continuar um jogo após receber insultos racistas inadmissíveis ao nosso jogador. Condenamos todo tipo de ofensa racista no esporte."