Goleiro Fabrício admitiu que Nova Iguaçu teve atuação abaixo do esperadoLucas Felbinger/O Dia

Publicado 31/03/2024 10:00

os jogadores deixaram claro que trabalharão por uma atuação melhor no jogo de volta para buscarem a vitória, apesar do cenário difícil. Rio - Derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca , no último domingo (30), no Maracanã, o Nova Iguaçu quer fazer diferente na segunda partida. Após o resultado ruim,, apesar do cenário difícil.

“Sabíamos de toda dificuldade que é jogar contra o Flamengo, que não sofre gols. Precisamos reverter uma situação muito difícil, contra uma equipe de extrema qualidade. Infelizmente, a quantidade erro foi muito maior do que esperávamos e do que podíamos. Quando você erra contra uma equipe como o Flamengo, acaba sofrendo os gols. Eles erraram menos e aproveitaram. Temos que jogar melhor do que jogamos nessa primeira partida para fazermos um jogo com dignidade na volta", declarou o goleiro Fabrício.

"Futebol é difícil, mas não impossível. Pagamos o preço de jogar mal. E jogar mal contra o Flamengo é cirúrgico. Tomamos um placar elástico. Não sei se vamos conseguir reverter o resultado, mas temos que jogar bem para conseguirmos estar mais próximos da vitória", disse Bill.

O discurso dos dois atletas vai de encontro ao do técnico Carlos Vitor. Em entrevista coletiva, o treinador admitiu que sua equipe esteve abaixo do esperado, mas destacou que o time tem plenas condições de sair com a vitória na próxima semana.

"Temos que fazer um bom jogo, fazer o que vínhamos fazendo. Não foi um dia que conseguimos desenvolver. Temos uma semana para preparar, conversar, levantar a nossa autoestima, e entender que isso faz parte do jogo. Não chegamos aqui por acaso. Isso eu vou sempre ressaltar. Vamos fazer uma análise de tudo para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e buscar a vitória", declarou Cal.

Com as duas mãos na taça, o Flamengo pode perder no próximo domingo (7) por até dois gols de diferença que será campeão, após dois vices em 2022 e 2023. Se o Nova Iguaçu devolver os três gols de saldo, a decisão irá para os pênaltis.