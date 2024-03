Gabriel Pec comemorando seu primeiro gol com a camisa do LA Galaxy - Divulgação / LA Galaxy

Publicado 31/03/2024 09:29

Estados Unidos - Ex-jogador do Vasco, o atacante Gabriel Pec marcou seu primeiro gol com a camisa do LA Galaxy na madrugada deste domingo (31). O brasileiro de 23 anos fez o tento solitário do clube de Los Angeles na vitória por 1 a 0 sobre o Seattle Sounders, pela sexta rodada da MLS.

O gol saiu logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após jogada trabalhada pela direita do ataque do LA Galaxy, o meia espanhol Riqui Puig achou um belo passe por cima para o ganês Joseph Paintsill. O ponta ajeitou para Gabriel Pec que, de primeira, acertou um chute no canto esquerdo do goleiro Stefan Frei.

Veja o gol de Pec abaixo:

Gabriel Pec scores his first MLS goal to give the @LAGalaxy the early lead!



with #MLSSeasonPass: https://t.co/rxKssHoqlW pic.twitter.com/ygcWuww3WL — Major League Soccer (@MLS) March 31, 2024 Em janeiro deste ano, o time norte-americano desembolsou 10 milhões de dólares (R$ 49,6 milhões) para contratar o jogador de 22 anos, que assinou contrato válido até 2028.

No Vasco, Gabriel Pec foi promovido aos profissionais em 2019. Ao todo, ele disputou 179 partidas, fez 26 gols e deu 14 assistências.