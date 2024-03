Alex Brasil, gerente de futebol do Criciúma, está na mira do Vasco - Divulgação

Alex Brasil, gerente de futebol do Criciúma, está na mira do VascoDivulgação

Publicado 29/03/2024 14:50

Rio - Além de Admar Lopes, brasileiro que que ocupa o cargo de diretor do Bourdeaux, da França, o Vasco também tem outro nome na mira para o cargo de diretor de futebol. Segundo o site "ge", um dos que agradam à SAF vascaína é Alex Brasil, gerente de futebol do Criciúma.

Nas últimas horas, o clube acelerou as buscas pelo substituto de Alexandre Mattos, demitido há nove dias. O Cruz-Maltino quer alguém com histórico de boa relação nos clubes por onde passou, e que esteja disposto a se enquadrar no cenário da SAF. Dificilmente o escolhido será alguém com a mesma badalação de Mattos.

O Vasco quer resolver a questão o mais rápido possível, mas não agirá com desespero. O entendimento é que o clube tem condições de tocar o dia a dia com o CEO Lúcio Barbosa, scouts e comissão técnica, até a chegada de um profissional.

A partir do dia 1º de abril, o Vasco poderá se mexer em busca de contratações de jogadores que atuam no futebol brasileiro. A SAF entende que a movimentação independe da chegada do novo diretor de futebol.