Equipe comandada por Filipe Luís volta a campo no próximo sábado (27), diante do Fluminense, às 11h (de Brasília)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/04/2024 16:30 | Atualizado 24/04/2024 16:33

Rio - Ídolo do Flamengo , Filipe Luís expressou sua gratidão ao clube em entrevista à FlaTV na última terça-feira (23). O ex-jogador e atual treinador da equipe sub-17 rubro-negra comentou o trabalho que está sendo desenvolvido nas categorias de base e revelou estar muito feliz pela oportunidade recebida.

"Está sendo um começo muito especial, estou cada dia mais apaixonado. São muitas novidades durante o dia a dia, que foram acontecendo. Coisas que eu vi que eu tenho que melhorar e outras que naturalmente eu sei fazer bem", ponderou.

"Agradeço cada segundo por ter começado na base. Aprendo diariamente com os jogadores, com os treinadores que estão lá… Está sendo especial. São muitas horas de trabalho, como jogador eu não sabia que eram tantas, mas já imaginava e eu gosto de fazer isso", completou.

Quanto ao seu estilo de jogo preferido, Filipe Luís afirmou que é o que a "torcida do Flamengo pede". Para ele, os jovens "precisam pressionar e buscar o gol a todo momento". Sendo assim, consegue adaptar algumas situações individuais e do grupo para que o elenco atue da melhor maneira possível.

Agenda



A equipe sub-17 do Flamengo entra em campo no próximo sábado (27), diante do Fluminense, às 11h (de Brasília). Na última partida da Copa Rio Sub-17, o Rubro-Negro goleou o Serrano por 6 a 0.