Rio - O Flamengo entrará em campo para enfrentar o Bolívar, na noite desta quarta-feira (24), em La Paz, com um time recheado de reservas. Entre os nomes escolhidos por Tite para iniciar a partida, Bruno Henrique terá a missão de liderar a equipe e voltará a ocupar o posto de protagonista do Rubro-Negro.

Após enfrentar uma grave lesão no joelho direito, que o afastou dos gramados por um ano, Bruno Henrique passou a ser reserva da equipe desde seu retorno, que aconteceu em junho do ano passado. Mesmo sem perder a idolatria e carinho da torcida rubro-negra, o cenário foi bem diferente para o camisa 27, que antes era protagonista do clube da Gávea ao lado de Gabigol e Arrascaeta.

Nesta quarta, o ídolo do Flamengo terá a missão de comandar o ataque do time carioca e é a grande esperança de gols em solo boliviano. Bruno jogará como centroavante, já que Tite não contará com Pedro, poupado por conta da altitude, e nem com Carlinhos, que não está inscrito na Libertadores. Além deles, Gabigol está suspenso por ter tentado fraudar exame antidoping.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Bolívar tem Rossi, Wesley, Leo Ortiz, David Luiz e Viña; Igor Jesus, Gerson, De La Cruz e Victor Hugo; Bruno Henrique e Lorran.

A expectativa por uma boa atuação de Bruno Henrique contra o Bolívar é grande, já que o atacante costuma ter bom desempenho em jogos na altitude. Na última vez em que o Flamengo enfrentou mais de 3.000 metros, o atacante foi o melhor em campo e deu a assistência para Gabigol marcar o gol da vitória sobre o San José, em Oruru, na estreia da campanha vitoriosa na Libertadores de 2019.

Contra o Bolívar, o Flamengo não poderá contar com seis jogadores do time titular. O clube decidiu deixar alguns nomes de fora da viagem para a Bolívia, a maioria por conta dos desgastes que seriam provocados na altitude.