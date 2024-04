Tite - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 23/04/2024 14:30

Rio - O Palmeiras identificou, através de câmeras de segurança e sistema de biometria facial, o torcedor que acertou o treinador do Flamengo, Tite, com uma cusparada no intervalo da partida entre os dois clubes, no último domingo, no Allianz Parque. O Alviverde fará um boletim de ocorrência do caso e entregará as imagens à Polícia. As informações são do portal "GE".

Na última segunda-feira, o Palmeiras, por meio do seu diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, entrou em contato com o Flamengo, representado por Bruno Spindel, nesta segunda-feira para pedir desculpas pelo ocorrido.

A situação foi exposta por Tite, em entrevista coletiva, após o empate sem gols. "Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta, e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criançada que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar minha cabeça e minha roupa é feio, cara", desabafou.

Dentro de campo, as duas equipes fizeram um jogo com poucas emoções em São Paulo. O resultado colocou o Rubro-Negro com 7 pontos na tabela, enquanto o Verdão está com 4.