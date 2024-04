De La Cruz e Pedro ficaram no banco contra o Palmeiras - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 22/04/2024 16:50 | Atualizado 22/04/2024 17:54

Rio - No empate com o Palmeiras pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo iniciou a partida com o artilheiro Pedro no banco de reservas. Além de ter passado em jogo na partida, o Rubro-Negro teve o seu menor número de finalizações em um confronto na temporada.

O Flamengo finalizou ao gol em oito oportunidades, contra 11 do adversário. O empate sem gols foi o terceiro dos titulares do Rubro-Negro na temporada. Anteriormente, a equipe de Tite tinha ficado no zero contra o Vasco, na Taça Guanabara, e contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Carioca. Porém, finalizou mais.

Diante do Cruz-Maltino, o Flamengo finalizou contra o rival em 15 oportunidades e teve uma penalidade perdida por Gabigol. Contra o Tricolor, mesmo com a vantagem de poder perder por dois gols de diferença, a equipe de Tite teve 11 finalizações, com direito a um gol anulado de Pedro.

Na atual temporada, o atacante, de 26 anos, é o artilheiro isolado do Flamengo com 14 gols em 17 partidas. Bem distantes do camisa 9, Léo Pereira e Everton Cebolinha com três gols estão em segundo lugar na artilharia rubro-negra em 2024.