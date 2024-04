Sob o comando de Tite, o Flamengo empatou sem gols com o Palmeiras, domingo (21), no Allianz Parque - Reprodução / Instagram

Sob o comando de Tite, o Flamengo empatou sem gols com o Palmeiras, domingo (21), no Allianz ParqueReprodução / Instagram

Publicado 22/04/2024 08:30

Rio - Em jogo truncado, o Flamengo empatou sem gols com o Palmeiras no último fim de semana e ampliou a invencibilidade sobre a equipe paulista em confrontos do Campeonato Brasileiro. Pela competição nacional, o Rubro-Negro não perde para o Verdão há 13 jogos.

No período, foram seis vitórias do Flamengo e sete empates. O clube carioca não é derrotado desde o Brasileirão de 2017, quando perdeu por 2 a 0, no Allianz Parque. Na ocasião, Deyverson marcou os dois gols do Palmeiras na partida.

Sob o comando do técnico Tite, o Rubro-Negro ainda não perdeu no Brasileiro deste ano. Até aqui, além do empate no Allianz Parque, venceu o Atlético-GO, fora de casa, e o São Paulo, no Maracanã.

O Flamengo ocupa a segunda posição na tabela, com os mesmos sete pontos do líder Red Bull Bragantino. Na próxima rodada, enfrenta o Botafogo, terceiro colocado, no domingo (28), às 11h (de Brasília), no Maracanã.

Confira a sequência invicta do Flamengo sobre o Palmeiras no Brasileirão:



. Palmeiras 0 x 0 Flamengo - 21/04/2024

. Flamengo 3 x 0 Palmeiras - 08/11/2023



. Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 08/07/2023

. Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 21/08/2022

. Flamengo 0 x 0 Palmeiras - 20/04/2022

. Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 12/09/2021

. Flamengo 1 x 0 Palmeiras - 30/05/2021

. Flamengo 2 x 0 Palmeiras - 21/01/2021



. Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 27/09/2020

. Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 01/12/2019

. Flamengo 3 x 0 Palmeiras - 01/09/2019

. Flamengo 1 x 1 Palmeiras - 27/10/2018

. Palmeiras 1 x 1 Flamengo - 13/06/2018