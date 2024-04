Gabigol - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 22/04/2024 21:50

Rio - Suspenso desde o dia 25 de março, Gabigol, de 27 anos, deverá ter que aguardar até a virada do mês de abril para maio para ter alguma novidade sobre o efeito suspensivo pedido pela sua defesa. O atacante, de 27 anos, que pertence ao Flamengo, está afastado das atividades do Rubro-Negro por tentar fraudar um exame antidoping.

Caso o efeito suspensivo seja autorizado, o atacante ainda irá passar por julgamento definitivo neste ano para reavaliar o caso. A punição de Gabigol começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu, que o atacante teria tentado fraudar. Como a pena é de dois anos, o camisa 10 está proibido de atuar até abril de 2025. Em nota, o Flamengo disse que recebeu a decisão com surpresa e afirmou que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS). A defesa do artilheiro entrou com o pedido de efeito suspensivo no último dia 2.

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.

Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.

À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.