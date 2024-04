Arrascaeta - Marcelo Cortes /CRF

ArrascaetaMarcelo Cortes /CRF

Publicado 23/04/2024 13:13

Rio - O Flamengo terá uma equipe bastante modificada para a partida contra o Bolívar, em La Paz, nesta quarta-feira, pela Libertadores. Em nota oficial, o clube carioca divulgou que seis jogadores que vem sendo titulares nas últimas partidas da equipe na temporada não estarão em campo no duelo contra os bolivianos.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Allan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro também não… — Flamengo (@Flamengo) April 23, 2024

Os desfalques serão Léo Pereira, com um quadro viral, Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro, devido ao planejamento feito pela comissão técnica. Vale lembrar que Everton Cebolinha também não vai participar da partida por conta de uma lesão na panturrilha direita.

Além deles, o volante Allan, que tem entrado em algumas partidas, mas não é titular também será desfalque. O Flamengo informou que o jogador apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude.

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em La Paz, cidade que fica a 3.640 km acima do nível do mar. Os bolivianos lideram o Grupo E da Libertadores com 6 pontos, dois a mais que o Rubro-Negro que está em segundo lugar. O Millonarios tem um ponto e o Palestino, que está zerado, está em último.