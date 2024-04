Poupado contra o Palmeiras, Pedro entrou no intervalo do empate em 0 a 0 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/04/2024 10:30 | Atualizado 23/04/2024 13:02

na quarta-feira (24) contra o Bolívar às 21h30 (de Brasília), em jogo que vale a liderança do grupo E da Libertadores. Em meio ao desgaste com a maratona de sete jogos em sequência, o Flamengo tem o maior desafio físico, com a altitude de 3.640 m de La Paz, o que exige preparação e cuidados especiais. Ainda assim, a comissão técnica de Tite precisa encontrar um equilíbrio entre poupar jogadores - seis titulares não jogarão - e a importância de um bom resultado, em jogo que vale a liderança do grupo E da Libertadores.

Apesar de ser o jogo mais complicado e com a possibilidade de poupar mais jogadores, o Flamengo não pode se dar ao luxo de um resultado ruim, já que pode terminar a rodada a cinco pontos dos bolivianos em caso de derrota. O tropeço na estreia, com o empate em 1 a 1 com o Millionarios na Colômbia, deixou o Rubro-Negro com o risco de não ser o primeiro colocado, o que pode resultar em enfrentar um brasileiro nas oitavas de final.

Por isso, não perder mesmo jogando na altitude é importante, assim como administrar o desgaste de jogadores, como Tite vem fazendo nos últimos dois jogos. Arrascaeta, Pedro, Varela, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Allan e Léo Pereira foram poupados e ficarão no Rio.



"A gente precisa entender que o jogo está cada vez mais intenso, mais rápido e mais veloz. Então todos os dados são compilados, e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo não é prevenção de lesão. Tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C porque a performance começa a cair. O objetivo é melhorar performance do atleta e recuperá-lo", explicou o preparador físico do Flamengo, Fábio Mahseredjian.



Outra preocupação do profissional é evitar o quanto puder que o elenco do Flamengo sofra com os efeitos da altitude. Por isso, a programação é chegar a La Paz poucas horas antes. Até lá, ficará em Santa Cruz de la Sierra, a 400 metros acima do nível do mar, onde chega nesta terça-feira (23).



"A nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude na hora você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Com o tempo passando, os efeitos dessa exposição começam a vir. Quais são? Uma dor de cabeça intensa, náusea, ânsia de vômito", disse Fábio Mahseredjian.