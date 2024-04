Fabricio Bruno chegou ao Flamengo em 2022 e, desde então, disputou 109 partidas - Marcelo Cortes / Flamengo

Fabricio Bruno chegou ao Flamengo em 2022 e, desde então, disputou 109 partidasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/04/2024 14:00

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo , foi um dos jogadores do setor que mais atuou no futebol mundial nos últimos 365 dias. De acordo com levantamento feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o defensor jogou por 5622 minutos.

Ele ocupa a terceira posição na lista. À frente estão Fidel Escobar, do Deportivo Saprissa (Costa Rica), e Gil, do Santos. Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Otamendi, do Benfica, completam o Top5.

No Flamengo desde 2022, Fabrício Bruno entrou em campo 109 vezes e marcou cinco gols. Em 2024, o zagueiro soma 15 partidas disputadas com a camisa rubro-negra.



Confira o Top5 divulgado pelo CIES Football:

1. Fidel Escobar (Deportivo Saprissa) - 6452 minutos

2. Gil Nascimento (Santos) - 5677 minutos

3. Fabrício Bruno (Flamengo) - 5622 minutos

4. Gustavo Gómez (Palmeiras) - 5452 minutos

5. Nicolás Otamendi (Benfica) - 5266 minutos