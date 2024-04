Antes do jogo, Tite cumprimentou jovens torcedores do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/04/2024 19:40

Ao encerrar a coletiva de imprensa após o 0 a 0 entre Flamengo e Palmeiras , no Allianz Parque, Tite reclamou da falta de educação de alguns torcedores palmeirenses. O treinador afirmou que recebeue pediu mais respeito no futebol.

"Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta, e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criançada que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar minha cabeça e minha roupa é feio, cara", desabafou.



Tite ainda relembrou sua passagem pelo Palmeiras, quando ajudou o clube a fugir do rebaixamento no Brasileirão de 2006, e também do auxiliar César Sampaio, que fez história. Ele ressaltou que o recado não é para todos os torcedores palmeirenses.



"É só para essas pessoas, não é para a torcida do Palmeiras. Eu estive aqui no Palmeiras e tenho uma etapa da qual me orgulho muito. Então eu tenho respeito às etapas. Mas essas pessoas não são dignas de serem representantes de uma série de garotos. Nós fomos muito bem recebidos, uma série de garotos que olham a figura do César. Ele é ídolo aqui no Palmeiras, é monstro. Está do outro lado, mas age com respeito. Se não, a gente acha que em futebol vale tudo. Não é assim", completou.

Após empatar sem gols com o Palmeiras, no Brasileirão, o Flamengo volta a campo na quarta-feira (24), pela Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz, às 21h30 (de Brasília).