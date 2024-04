Tite é o técnico do Flamengo - Raul Arboleda / AFP

Publicado 21/04/2024 15:09

São Paulo - O Flamengo confirmou a escalação para o jogo contra o Palmeiras. A principal novidade é a entrada do centroavante Carlinhos na vaga de Pedro, que foi poupado. Arrascaeta volta aos titulares e entra na vaga de De La Cruz, também poupado. Já Luiz Araújo substitui Everton Cebolinha, lesionado

Dessa forma, o Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

As duas equipes medirão forças neste domingo, a partir das 16h, no Allianz Parque. A partida, que terá transmissão da TV Globo e do Premiere, vale pela terceira rodada do Brasileirão 2024.