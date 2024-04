Poupado na vitória sobre o São Paulo, Arrascaeta retorna ao Flamengo em jogo fora de casa contra o Palmeiras - Mauro Pimentel / AFP

Poupado na vitória sobre o São Paulo, Arrascaeta retorna ao Flamengo em jogo fora de casa contra o PalmeirasMauro Pimentel / AFP

Publicado 20/04/2024 08:00

mantiver os 100% de aproveitamento no confronto direto pelo título, repetirá o que fizeram Zico, Júnior e companhia em 1982. Flamengo enfrenta o Palmeiras neste domingo (21), às 16h (de Brasília) no Allianz Parque, com a possibilidade de, pela primeira vez nos pontos corridos, conseguir três vitórias nas três primeiras rodadas do Brasileirão. Se o time comandado por Tite

Essa foi a última vez que o Rubro-Negro teve um início só com vitórias na história do campeonato. Aquele histórico time, que acabara de conquistar o Mundial de Clubes e a Libertadores de 1981, superou São Paulo (3 a 2) e Treze (5 a 0), em casa, e Náutico (3 a 4), fora.

A campanha há 42 anos chegou a ter 100% de aproveitamento após seis jogos no Grupo C do Brasileirão. No final, viria o segundo título nacional, numa época com jogos de mata-mata.



A sequência com três vitórias seguidas do Flamengo em início de campeonato só aconteceu outras duas vezes, também com jogadores da histórica geração de 81, que já faziam parte do grupo, como Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade e Tita.



Em 1979, o Rubro-Negro superou XV de Piracicaba (3 a 0) e Náutico (2 a 0), no Rio, e Gama (1 a 2) em Brasília. E e m 1978, Fluminense, no Maracanã, e Fast Club e Remo, fora de casa, foram as vítimas, todos por 1 a 0. Aqueles times ainda venceriam uma quarta partida.





Agora, o time comandado por Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro pode repetir o feito. Após superar Atlético-GO na estreia, por 2 a 1 , e o São Paulo pelo mesmo placar , a missão não é das mais fáceis contra um adversário direto pelo título do Brasileirão e que protagoniza uma grande rivalidade com nos últimos anos.

As três primeiras rodadas do Flamengo nos últimos 10 anos



2023 - 3 pontos

2022 - 5 pontos

2021 - 6 pontos

2020 - 3 pontos

2019 - 4 pontos

2018 - 7 pontos

2017 - 5 pontos

2016 - 4 pontos

2015 - 1 ponto

2014 - 4 pontos