Léo Pereira na marcação de Flaco López, em Palmeiras x Flamengo, no Allianz Parque - Cesar Greco/Palmeiras

Léo Pereira na marcação de Flaco López, em Palmeiras x Flamengo, no Allianz ParqueCesar Greco/Palmeiras

Publicado 21/04/2024 17:53

o Rubro-Negro perdeu os 100% de aproveitamento e a liderança, assim como O clássico que gerou grande expectativa, por ter dois postulantes ao título, decepcionou, diante de muita marcação e faltas, além de pouco espaço para a criação. E o 0 a 0 representou bem o que Flamengo e Palmeiras fizeram de melhor no clássico deste domingo (21), pela terceira rodada do Brasileirão. Com o resultado,, assim como a chance de ter seu melhor início de competição desde 1982 , última vez que largou com três vitórias seguidas.

fotogaleria

Tite apostou alto ao poupar Pedro e De La Cruz, devido ao desgaste físico com a maratona dos jogos, e deixá-los no banco no início de um confronto direto pelo título. E não deu certo no primeiro tempo. Com Allan e Carlinhos, além do retorno de Arrascaeta, o Flamengo não jogou diante da forte marcação do Palmeiras.

Sem conseguir sair jogando com a bola devido à pressão dos palmeirenses e abusando de chutões, o Rubro-Negro também teve problemas no meio, já que Allan não conseguiu levar a bola com qualidade ao ataque e Arrascaeta não tinha espaço, além de sofrer faltas. Como resultado, Carlinhos ficou preso entre os zagueiros e praticamente não participou.

Mesmo assim, o Flamengo teve a melhor chance dos primeiros 45 minutos, mas que saiu em um contra-ataque, onde conseguiu um raro espaço para tocar em velocidade, até Luiz Araújo, na entrada da área, obrigar Weverton a espalmar. Já o Palmeiras, que tinha domínio da bola, mas pouca criatividade diante de uma bem postada defesa rubro-negra, só levou perigo em um escanteio, quando Murilo cabeceou rente à trave.



Pedro, Gerson e De La Cruz melhoram o Flamengo

Diante do cenário de dificuldades, Tite se viu obrigado a colocar Pedro logo após o intervalo. O Flamengo melhorou, mas também porque o Palmeiras deu mais espaço, ao tentar atacar mais. Tanto que Flaco López levou perigo, ao cabecear a bola, mas Rossi pegou tranquilamente. Pouco depois, Allan arriscou de longe, num raro avanço com espaço, e Weverton pegou.

Por alguns minutos, o jogo se tornou outro, com os dois times mais dispostos a atacar em busca da vitória, com mais espaços. As entradas de Pedro e de Gerson, no lugar de Allan, deram mais dinâmica ofensiva. Mas as faltas dos dois lados continuaram atrapalhando uma sequência, assim como as boas marcações.

Até que De La Cruz foi para o jogo, com a saída de Luiz Araújo. E o Flamengo melhorou e abriu espaço para Arrascaeta, que já havia finalizado com perigo, passou a aparecer mais. Houve tentativa de pressão dos dois lados, mas sem chances criadas, diante das defesas bem postadas. O Palmeiras chegou a balançar a rede, aos 42 minutos, mas Gabriel Menino estava impedido e o gol foi bem anulado.







Palmeiras 0 x 0 Flamengo



Local: Allianz Parque (SP)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

Cartões amarelos: Mayke, Murilo, Weverton, Gustavo Gómez, Abel Ferreira (PAL); Allan, Léo Pereira, Bruno Henrique, Erick Pulgar, Tite (FLA);





Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Gerson) e Arrascaeta; Luiz Araújo (De La Cruz), Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro). Técnico: Tite.



Palmeiras: Weverton, Gustavo Gómez, Luan e Murilo (Estevão); Mayke (Marcos Rocha), Aníbal Moreno, Richard Rios (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Lázaro) e Piquerez; Flaco López (Rony) e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.