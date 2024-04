Torcida do Palmeiras reproduziu na arquibancada gol de Deyverson sobre Diego Alves, em 2020 - Reprodução de internet

Publicado 21/04/2024 17:00

Antes de a bola rolar no Allianz Parque neste domingo (21), pelo Brasileirão, a torcida do Palmeiras provocou o Flamengo ao lembrar a conquista da Libertadores de 2020. Em um mosaico em 3D,, com imagens do atacante e do goleiro do Rubro-Negro à época, Diego Alves, no momento decisivo.