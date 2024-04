Andreas Pereira vestiu a camisa do Flamengo entre 2021 e 2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

Andreas Pereira vestiu a camisa do Flamengo entre 2021 e 2022Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/04/2024 19:45

Inglaterra - Atual meio-campista do Fulham, da Inglaterra, Andreas Pereira revelou detalhes do vice-campeonato do Flamengo na Libertadores de 2021. O jogador afirmou que o clube carioca precisou usar um carro blindado para transportar o elenco após a derrota para o Palmeiras.

O meia acredita que vivia sua melhor fase no Rubro-Negro, quando era, inclusive, especulado na seleção brasileira. Em entrevista ao podcast FiveUK, que tem como apresentador o ex-zagueiro Rio Ferdinand, Andreas Pereira descreveu o lance em que escorregou e cedeu a bola para Deyverson entrar cara a cara e fazer o gol que selou a vitória do Verdão.

"Depois disso, foi um inferno. Na volta ao Brasil, as pessoas queriam destruir o ônibus, atacar em casa. Tivemos que sair antes e pegar outro carro, que não é normal. Era à prova de balas", contou.

"Quando cheguei em casa eu pensei: 'Não acredito que isso está acontecendo'", completou.

Ele seguiu no Flamengo até o meio de 2022, quando se encerrou o contrato de empréstimo. À época, reforçou o desejo de permanecer no Rio de Janeiro, mas não houve acordo entre o Rubro-Negro e o Manchester United.



Agora, Andreas Pereira é um dos destaques do Fulham e esteve na última convocação da Seleção, conduzida por Dorival Júnior. No clube inglês, ele entrou em campo 33 vezes nesta temporada - sendo 30 como titular -, marcou três gols e deu sete assistências.