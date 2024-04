Alexis Herreira apitará pela quarta vez um jogo do Flamengo na Libertadores - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 18/04/2024 19:15

Rio - A Conmebol definiu a arbitragem para a partida entre Bolívar e Flamengo, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo acontecerá na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília) em La Paz, na Bolívia. O árbitro será o venezuelano Alexis Herreira.

É a quarta partida de Libertadores do Rubro-Negro que Herreira apita. As outras foram nos empates em 1 a 1 contra o Racing, da Argentina, em 2020, e em 2 a 2, contra a LDU, em 2021. Além disso, também esteve no comando na vitória sobre o Sporting Cristal, há dois anos, por 2 a 1.

O Flamengo é o segundo colocado do Grupo E, com quatro pontos, ficando atrás justamente do rival da próxima quarta (24), que tem seis. Na primeira partida, o clube da Gávea empatou por 1 a 1 com o Millonarios, na Colômbia. Já na segunda rodada, os comandados de Tite derrotaram o Palestino, do Chile, por 2 a 0, no Maracanã.

Confira a arbitragem para Bolívar x Flamengo:

Árbitro – Alexis Herreira (VEN)

Assistente 1 – Tulio Moreno (VEN)

Assistente 2 – Lubin Torrealba (VEN)

VAR – Silvio Trucco (ARG)