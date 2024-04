Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 18/04/2024 09:45 | Atualizado 18/04/2024 10:10

Rio - O futuro de Gabigol no Flamengo ainda é uma incógnita. Suspenso por dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping , o atacante tem contrato até o fim deste ano e as conversas pela renovação foram congeladas. O nome do jogador chegou a ser especulado no Palmeiras, mas um possível interesse foi descartado pela presidente Leila Pereira.

"Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos, isso seria assédio, eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Meu grande sonho é permanecer com os atletas que tenho hoje, tanto é que vocês sabem todo nosso trabalho e dedicação para que a gente conseguisse renovar com todos eles, porque nossa grande força são os nossos atletas", disse em entrevista ao "ge".

O prazo da suspensão de Gabigol é válido a partir do dia do exame, realizado em 8 de abril de 2023, até 7 de abril de 2025. Com contrato até o fim do ano, o jogador pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano, caso não chegue a um acordo pela renovação com o Flamengo.



Gabigol recorre contra a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A defesa do jogador enviou no último dia 2 de abril a documentação para abrir o pedido de efeito suspensivo. O julgamento vai ocorrer a qualquer momento e as partes serão notificadas do resultado.