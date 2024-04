Tite - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 18/04/2024 11:22

Rio - Neste domingo contra o Palmeiras, em São Paulo, Tite irá completar 30 jogos no comando do Flamengo. Com um título do Carioca, e um quarto lugar no Brasileiro, o treinador tem um aproveitamento bastante alto neste começo de passagem pelo Rubro-Negro. Comandado pelo gaúcho, o clube carioca obteve 77% dos pontos disputados.

No total, Tite dirigiu o Flamengo em 29 partidas, sendo 21 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na atual temporada, o Rubro-Negro está invicto. Sob o comando do treinador foram 17 jogos, com 14 vitórias e três empates. Campeão carioca, a equipe lidera o Brasileiro e está em segundo lugar no seu grupo na Libertadores.

"Lutaremos por todos os títulos, pode ter certeza. Também não faz parte de mim ser mentiroso, não falar o que acredito e não falar a minha verdade. Sei que a torcida quer, mas é quase que humanamente impossível conquistar todos os títulos. Quando falo de prioridades é nesse aspecto, não é de preferir ou de abrir mão", afirmou Tite em entrevista coletiva na última quarta-feira ao abordar os objetivos do Flamengo na temporada.

Além do Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo ainda irá disputar a Copa do Brasil em 2024. O Rubro-Negro irá fazer a sua estreia contra o Amazonas, atual campeão da Série C, no começo de maio. O primeiro jogo irá acontecer no Rio e o segundo em Manaus.