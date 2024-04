Everton Cebolinha já tinha sentido dores no pé direito na primeira rodada do Campeonato Brasileiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/04/2024 16:10

Após o confronto, o Flamengo informou que o camisa 11 sentiu um problema no Tendão de Aquiles (região posterior do tornozelo e calcanhar). Com isso, ele foi ao Ninho do Urubu nesta quinta (18), em meio à folga do elenco, para realizar tratamento e averiguar a gravidade da lesão, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

O pé direito do atacante já vinha sendo problema desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo com o Atlético-GO, no Serra Dourada, ele foi substituído no intervalo por causa de dores no local.

Com o possível desfalque de Everton Cebolinha, o Rubro-Negro entra em campo novamente no domingo (21), contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.