Tite e o auxiliar César Sampaio defenderam a opção de poupar Pedro e De La Cruz em Flamengo x PalmeirasReprodução de vídeo

Publicado 21/04/2024 19:21

a decisão deveu-se a questões médicas, com o risco de lesão. A surpreendente escalação do Flamengo sem Pedro e De La Cruz, que começaram no banco de reservas no empate em 0 a 0 com o Palmeiras , não foi uma opção técnica de Tite. O treinador se defendeu da polêmica opção de poupar dois destaques do time, ao explicar que

Tite ainda revelou que outros jogadores também estão na mesma situação, devido à maratona de jogos, o que pode significar mais opções por poupar contra o Bolívar, quarta-feira (24), pela Libertadores.



"Não é da vontade do técnico, que é competir com todos os atletas. Mas tem sete jogos seguidos. Aí o departamento médico diz: 'A nossa posição é de cuidados'. Neste domingo, especificamente, tínhamos Pedro, Nico (De La Cruz), Ayrton (Lucas), Erick Pulgar e Luiz Araújo, que estavam em sinal amarelo e vermelho, porque tinham riscos importantes, e você poder perder por seis ou sete jogos. E o sintético tem uma característica diferente. A exigência articular e muscular no sintético é muito maior também", explicou Tite.



O auxiliar técnico César Sampaio complementou a resposta de Tite e admitiu que, com a entrada de Pedro e De La Cruz, no segundo tempo, o Flamengo melhorou.



"Quanto a não iniciarmos com o Pedro e Nico, nós temos a avaliação fisiológica, pelo acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações do departamento de saúde e, diante desse calendário árduo também, iniciamos com outros atletas que poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, já se conhecem melhor, entendo até que com a entrada dos dois nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente", avaliou César Sampaio.



Em relação ao jogo com poucas emoções, Tite analisou o que aconteceu para o 0 a 0.



"Foi a supremacia das duas equipes no processo de marcação, com dois modelos diferentes de contato em cima da criatividade. Nos poucos momentos em que as equipes tiveram criatividade, não houve a conclusão", disse.



Outras respostas de Tite



Sobre o resultado fora de casa



"Resultado justo, e o jogo foi equilibrado".



Posicionamento de De La Cruz com Gerson



"Nesse jogo específico foi o inverso, o Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção do Uruguai. Porém são jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função, a gente tem esse entendimento e respeita muito isso para ver o que o jogo pede".