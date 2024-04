Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/04/2024 21:11

Rio - A Corte Arbitral do Esporte (CAS) definiu o tribunal que julgará o pedido de efeito suspensivo de Gabigol, do Flamengo. Isso porque, nesta terça-feira, 23, a instituição indicou o seu representante para o julgamento. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Três árbitros participam do julgamento: um indicado pela defesa do atleta; um indicado pela Autoridade Brasileiro de Controle e Dopagem (ABCD); e um indicado pelo CAS.

No dia 16 de abril, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) enviou a documentação necessária e indicou um árbitro alemão para o julgamento. No dia 2, a defesa de Gabigol enviou a documentação e indiciou um árbitro inglês . Nesta terça-feira, o CAS fez sua indicação.

Agora, o julgamento pode ocorrer a qualquer momento. As partes serão notificadas do resultado por meio de um comunicado oficial do tribunal.

O processo judicial no CAS possui um custo. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) demorou para realizar o pagamento, que foi feito pelo próprio Gabigol para acelerar o julgamento.