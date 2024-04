Pedro em treinamento pelo Flamengo no CT Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / CRF

Pedro em treinamento pelo Flamengo no CT Ninho do UrubuMarcelo Cortes / CRF

Publicado 24/04/2024 15:20

Rio - O Flamengo enfrentará o Bolívar, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, sem diversos titulares. Entretanto, os jogadores que não viajaram para La Paz para enfrentar o clube boliviano estão realizando treinamentos específicos no CT Ninho do Urubu.

"Seguindo o planejamento determinado pela Comissão Técnica e Departamento de Futebol, os atletas que não estão na Bolívia realizaram treinamento específico na manhã desta quarta-feira (24), no CT Ninho do Urubu", informou o Flamengo.

Seguindo o planejamento determinado pela Comissão Técnica e Departamento de Futebol, os atletas que não estão na Bolívia realizaram treinamento específico na manhã desta quarta-feira (24), no CT Ninho do Urubu.



Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/aDmlo4QZjv — Flamengo (@Flamengo) April 24, 2024

Ao todo, oito jogadores do Flamengo não viajaram com a delegação para La Paz. São eles Allan, Léo Pereira e Cebolinha, que desfalcam o Rubro-Negro por razões médicas, e Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro, que foram poupados pela comissão técnica.

Com isso, apenas três titulares devem atuar contra o Bolívar: Rossi, Fabrício Bruno e De La Cruz. Eles devem começar o jogo entre os 11 iniciais.

A partida entre Flamengo e Bolívar acontecerá às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.600m acima do nível do mar. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do grupo E, com quatro pontos, e busca vencer o clube boliviano, líder do grupo com seis pontos, para assumir a liderança.