Rio - A diretoria do Flamengo participou da decisão de poupar a maior parte do time titular no jogo contra o Bolívar, nesta quarta-feira (24), pela Libertadores, nos 3.600m acima do nível do mar de La Paz. O vice-presidente de futebol Marcos Braz fez parte do planejamento ao lado do técnico Tite.

"A responsabilidade é minha e do Tite. Tomamos a decisão baseados pela ciência e nos objetivos que temos na temporada. Não sou engenheiro de obra pronta para me pautar por resultado depois do jogo. Foi uma decisão correta e tomada de forma absolutamente respaldada pelos dados que temos. É uma temporada atípica e com um calendário ainda mais apertado. E agiremos da forma que precisarmos para tentar manter a performance dos nossos jogadores no nível mais alto possível e competitivo", disse Braz ao site "ge".

Seis jogadores considerados titulares do Flamengo ficaram no Brasil. Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro foram poupados por opção. Já Léo Pereira apresentou um quadro viral, enquanto Everton Cebolinha ficou fora por conta de uma lesão na panturrilha direita.

Além deles, o volante Allan, que tem entrado em algumas partidas, mas não é titular também será desfalque. O Flamengo informou que o jogador apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude.

Atualmente, o Flamengo ocupa a segunda colocação do Grupo E da Libertadores, com 4 pontos. O Rubro-Negro está atrás justamente do Bolívar, que lidera com 6 pontos.