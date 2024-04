Léo Ortiz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/04/2024 14:54

Rio - O Flamengo deve mudar seu esquema tático para enfrentar o Bolívar, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em La Paz. Por estratégia, a tendência é que o técnico Tite escale a equipe com três zagueiros. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Inicialmente, a ideia era que o Flamengo começasse em seu esquema tradicional, com o garoto Lorran como titular. No entanto, a comissão técnica mudou o planejamento e decidiu deixar o garoto no banco. Com isso, o provável time para pegar o Bolívar tem Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Ortiz; Wesley, Viña, Igor Jesus, Gerson, Victor Hugo e De La Cruz; Bruno Henrique.

Para a partida, o Flamengo não poderá contar com seis jogadores do time considerado titular. Varela, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Arrascaeta e Pedro ficaram no Brasil, seguindo o planejamento feito pela comissão técnica. Além deles, Everton Cebolinha, com uma lesão na panturrilha direita, e Allan, que apresentou traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, também não embarcaram para a Bolívia.

Atualmente, o Flamengo ocupa a segunda colocação do Grupo E da Libertadores, com 4 pontos. O Rubro-Negro está atrás justamente do Bolívar, que lidera com 6 pontos.