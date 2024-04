Arena da Amazônia, em Manaus - Divulgação

Arena da Amazônia, em ManausDivulgação

Publicado 24/04/2024 17:08 | Atualizado 24/04/2024 17:09

Rio - O torcedor do Flamengo precisará desembolsar um alto valor para assistir ao jogo do clube em Manaus, contra o Amazonas, no dia 22 de maio, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O time amazonense pesou a mão nos ingressos e cobrará R$ 150 pela entrada mais barata, além de taxas do site, nos setores Superior Sul e Superior Norte, que ficam atrás dos gols na Arena da Amazônia.

Os preços salgados dos ingressos aplicado pelo Amazonas causaram espanto. No setor chamado de "VIP", os ingressos custarão R$ 1.500, chegando a R$ 1.725 com as taxas do site. Há ainda os setores Superior Oeste ou Leste (R$ 400), Inferior Oeste (R$ 500), Inferior Leste (R$ 600) e Premium (R$ 700).

Os valores aplicados são amplamente superiores aos da partida contra o Santos, pela Série B, que acontecerá no dia 11 de maio. Os ingressos para os santistas variaram de R$ 88 a R$ 220.

Veja os preços detalhados do jogo Amazonas x Flamengo:

Arena + Portão D - Inteira: R$ 1.725,00 (R$ 1.500,00 + 225,00 de taxa)



Arena + Portão D - Meia: R$ 862,00 (R$ 750,00 + 112,00 de taxa)

Inf . Leste Portão C - Inteira: R$ 690,00 (R$ 600,00 + 90,00 de taxa)



Inf . Leste Portão C - Meia: R$ 345,00 (R$ 300,00 + 45,00 de taxa)



Inf . Norte Portão C - Meia: R$ 287,50 (R$ 250,00 + 37,50 de taxa)



Inf . Norte Portão C - Inteira: R$ 575,00 (R$ 500,00 + 75,00 de taxa)



Inf . Oeste Portão C - Inteira: R$ 575,00 (R$ 500,00 + 75,00 de taxa)



Inf . Oeste Portão C - Meia: R$ 287,50 (R$ 250,00 + 37,50 de taxa)

Premium Portão D - Inteira: R$ 805,00 (R$ 700,00 + 105,00 de taxa)



Premium Portão D - Meia: R$ 402,50 (R$ 350,00 + 52,50 de taxa)



Sup. Leste Portão B - Inteira: R$ 460,00 (R$ 400,00 + 60,00 de taxa)



Sup. Norte Portão B - Inteira: R$ 345,00 (R$ 300,00 + 45,00 de taxa)



Sup. Norte Portão B - Meia: R$ 172,50 (R$ 150,00 + 22,50 de taxa)



Sup. Oeste Portão B - Inteira: R$ 460,00 (R$ 400,00 + 60,00 de taxa)

Sup. Oeste Portão B - Meia: R$ 230,00 (R$ 200,00 + 30,00 de taxa)



Sup. Sul Visitante Portão A- Inteira: R$ 345,00 (R$ 300,00 + 45,00 de taxa)



Sup. Leste Portão B - Meia: R$ 230,00 (R$ 200,00 + 30,00 de taxa)



Sup. Sul Visitante Portão A - Meia: R$ 172,50 (R$ 150,00 + 22,50 de taxa)



Vip Portão D - Inteira: R$ 1.725,00 (R$ 1.500,00 + 225,00 de taxa)



Vip Portão D - Meia: R$ 862,50 (R$ 750,00 + 112,50 de taxa)