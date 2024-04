Flamengo e Bolívar se enfrentaram em La Paz - AFP

Flamengo e Bolívar se enfrentaram em La PazAFP

Publicado 25/04/2024 00:18

Bolívia - Após a derrota para o Bolívar por 2 a 1, em La Paz, que deu fim a invencibilidade do Flamengo em 2024, Tite admitiu a responsabilidade por ter escalado uma equipe alternativa no duelo pela fase de grupos da Libertadores. No entanto, o treinador defendeu a necessidade de mudanças na equipe por conta de desgaste físico.

"A ciência já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade, está desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que o Flamengo dá. A responsabilidade é minha, porque a definição da equipe é minha, mas eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos e perdê-lo na sequência", disse.

Com o resultado, o Flamengo ficou com quatro pontos, cinco a menos que o Bolívar, que lidera o grupo E na competição. Tite elogiou o adversário e citou méritos na equipe, além da dificuldade que o Rubro-Negro enfrentou por atuar a 3.600 m acima do nível do mar.

"Bolívar está muito bem estruturado e muito bem treinado. Méritos ao seu técnico. Ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos. Também em casa ele faz valer o mando com a qualidade e imprimindo um ritmo forte. A gente olha o futebol sob duas perspectivas. Olha a nossa, mas tem que ter o cuidado de não ser egoísta e olhar o outro lado, que tem um bom trabalho", opinou.