Flamengo e Bolívar se enfrentaram em La PazAFP

Publicado 24/04/2024 23:25

Bolívia - Com uma equipe recheada de reservas, o Flamengo sofreu a primeira derrota em 2024. Em La Paz, o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 1 para o Bolívar. Os destaques da partida foram os brasileiros Chico da Costa e Bruno Sávio, que atuam pelo clube boliviano, e fizeram os gols dos donos d casa. Matías Viña fez o gol único dos visitantes na partida. Com o resultado, o clube carioca estacionou com quatro pontos e está na segunda posição no Grupo E da Libertadores. Os bolivianos lideram a chave com 9 pontos.

Neste domingo, o Flamengo volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, às 11 horas (de Brasília), no Maracanã. Pela Libertadores, o Rubro-Negro vai até o Chile encarar o Palestino, no próximo dia 7, às 21 horas (de Brasília). O Bolívar jogará no dia seguinte contra o Millonarios, em Bogotá, às 23 horas (de Brasília).

O jogo começou da pior maneira possível para o Flamengo. Com apenas um minuto, a defesa rubro-negra deu bobeira e o Bolívar saiu na frente com Chico da Costa na primeira finalização da partida. Porém, a desvantagem durou pouco e quatro minutos depois, Matías Viña deixou tudo igual em La Paz.

O restante da primeira etapa foi de dificuldades para o Rubro-Negro, principalmente na marcação pelo lado direito, porém, o Bolívar não conseguiu impor uma grande pressão. Os cariocas tiveram uma boa oportunidade em cabeçada de Bruno Henrique, mas o empate acabou persistindo até o intervalo.

O segundo tempo começou com o Bolívar em cima, criando oportunidades em lances de bola aérea. Os donos da casa tiveram um gol anulado e Bruno Sávio perdeu uma chance incrível com sete minutos. O Flamengo tinha mais dificuldades e era sufocado em seu campo de defesa.

Aos 13 minutos, Chico da Costa quase fez o segundo. O atacante partiu para cima de Fabrício Bruno, fintou o zagueiro do Flamengo, e finalizou forte, a bola raspou a meta do goleiro Rossi. Porém, aos 18 minutos não teve jeito. A defesa rubro-negra falhou e em contra-ataque, Bruno Sávio apareceu para recolocar o Bolívar em vantagem.

Em desvantagem no placar, Tite colocou Loran e Matheus Gonçalves na partida. Com isso, o Flamengo acabou melhorando e passou a criar oportunidades deixando o Bolívar acuado. Os cariocas lutaram até o fim, mas não conseguiram evitar a primeira derrota em 2024.

FICHA TÉCNICA

BOLIVAR 2 X 1 FLAMENGO



Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Arbitragem: Alexis Herrera (VEN)

Renda e Público: Não divulgados

Cartões Amarelos: -

Cartões Vermelhos: -

Gols: Francisco da Costa a um e Viña aos quatro minutos do primeiro tempo. Bruno Sávio aos 16 do segundo.



BOLÍVAR: Lampe; Saavedra (Luis Paz), Orihuela, Jesús Sagredo e José Sagredo; Justiniano, Saucedo, Ramiro Vaca e Bruno Sávio (Henry Vaca); Pato Rodríguez e Francisco da Costa. Técnico: Flavio Robatto.



FLAMENGO: Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz (Matheus Gonçalves); Wesley, Gerson, Igor Jesus, De la Cruz (Lorran), Victor Hugo (Luiz Araújo) e Viña; Bruno Henrique; Técnico: Tite.