Flamengo foi derrotado pelo Bolívar - AFP

Flamengo foi derrotado pelo BolívarAFP

Publicado 24/04/2024 23:45

Bolívia - O Flamengo sofreu sua primeira derrota na temporada ao ser derrotado por 2 a 1 para o Bolívar, em La Paz. Ao comentar o resultado, o zagueiro Fabrício Bruno abordou a dificuldade de atuar a 3.600 m do nível do mar, admitiu que faltou agressividade aos cariocas e negou que o resultado seja catastrófico para o Rubro-Negro na fase de grupos da Libertadores.

"Sabíamos que era um jogo difícil, contra um rival que sabe utilizar o fator de mando de campo, a atitude. Acho que faltou a gente agredir um pouco mais. Porém, não tem terra arrasada, temos ainda mais três jogos e total possibilidade de buscar os resultados", disse.

Com uma equipe recheada de reservas, o Flamengo sofreu a primeira derrota em 2024. Em La Paz, o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 1 para o Bolívar. Os destaques da partida foram os brasileiros Chico da Costa e Bruno Sávio, que atuam pelo clube boliviano, e fizeram os gols dos donos d casa. Matías Viña fez o gol único dos visitantes na partida. Com o resultado, o clube carioca estacionou com quatro pontos e está na segunda posição no Grupo E da Libertadores. Os bolivianos lideram a chave com 9 pontos.

Neste domingo, o Flamengo volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, às 11 horas (de Brasília), no Maracanã. Pela Libertadores, o Rubro-Negro vai até o Chile encarar o Palestino, no próximo dia 7, às 21 horas (de Brasília). O Bolívar jogará no dia seguinte contra o Millonarios, em Bogotá, às 23 horas (de Brasília).