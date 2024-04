Tite não gostou do desempenho do Flamengo no segundo tempo da derrota para o Botafogo - Marcelo Cortes / Flamengo

Tite não gostou do desempenho do Flamengo no segundo tempo da derrota para o BotafogoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/04/2024 15:00 | Atualizado 28/04/2024 15:03

Essa sequência negativa é a primeira sob o comando de Tite, que vê a necessidade de rever algumas questões do time, diante da dificuldade do time de criar.

O Flamengo chegou a três partidas sem vencer na temporada, com a derrota por 2 a 0 para o Botafogo , neste domingo (28), no Maracanã, pelo Brasileirão., que vê a necessidade de rever algumas questões do time, diante da dificuldade do time de criar.

Leia mais: Arrascaeta e Pulgar saem com dores e viram preocupação para o Flamengo

Em que pese a altitude de La Paz e os reservas na derrota por 2 a 1 para o Bolívar, pela Libertadores, o Rubro-Negro quase não teve chances claras de gols no clássico deste domingo nem no empate em 0 a 0 com o Palmeiras.



"Quando a gente faz o trabalho, a gente olha de forma linear e ele sobe. Em alguns momento, vai descer e perder a confiança. Mas também tenho experiência que, no momento que aprender com a adversidade, o trabalho é retomado mais forte. É a gente trabalhando e transformando desempenho em resultado. Ficando quieto e trabalhando mais, com maior qualificação e eficiência", afirmou Tite em coletiva de imprensa.



Ao analisar o jogo, o treinador viu um Flamengo que não soube aproveitar os momentos em que foi superior no jogo, ao contrário do Botafogo.



"O futebol, ele se traz esse componente como efetividade, como uma marca importante. O Botafogo teve mérito de ter a efetividade com o seu modelo. Nós, nos momentos que nós tivemos de superioridade, não conseguimos traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, a gente dar um passo para trás e procura simplificar para retomar o caminho das vitórias" avaliou.



Por fim, Tite reclamou das partidas às 11h, em especial em cidades muito quentes, como o Rio, o que ele considera prejudicial para as duas equipes.



"Futebol tem exigência muito alta. Vou falar o que meu coração sente. O Botafogo mereceu vencer, tem seus méritos, qualificação, fez o gol da bola parada. Agora, não vamos deixar que o poder financeiro retire a melhor qualidade, que tenha jogo às 11h no Rio de Janeiro ou no Recife. Não dá. A saúde vai arrebentar", disse.



Veja outras declarações de Tite



Sobre jogos às 11h

"Esses meses, que pode dar um sentido de audiência, não dá. Não pode ser assim. Não é só com o Flamengo, o Botafogo também. Quantos jogadores parando. Dá para rever. Bota Às 20h ou 21h, à noite".



Sobre o clássico

"A gente fez uma iniciação boa e uma criação boa e quando chegou no momento da finalização de média distância ou na entrada do Bruno Henrique teve falta de precisão. A efetividade do Botafogo na bola parada trouxe um novo componente emocional. No primeiro tempo estávamos próximos de fazer o gol. Mas é um jogo de bolas paradas também".