Último clássico enfre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão terminou com vitória do Glorioso por 3 a 2Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/04/2024 09:20

Rio - Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 11h, no Maracanã, pelo Brasileirão. Vindo de uma dura derrota por 2 a 1 para o Bolívar, na Libertadores , o Rubro-Negro tenta quebrar uma sequência negativa em clássicos com o Glorioso sendo o mandante da partida pela competição nacional.

Desde 2019, o clube da Gávea não sabe o que é vencer o rival jogando sob seus domínios no Brasileirão. O último triunfo ocorreu em julho daquele ano, sob o comando de Jorge Jesus, quando o Rubro-Negro derrotou a equipe alvinegra por 3 a 2, com gols de Gerson, Gabigol e Bruno Henrique, enquanto Cícero e Diego Souza marcaram para o Botafogo.

Desde então, o Flamengo acumula um empate e duas derrotas, sendo a mais marcante no clássico do ano passado, vencido pelo Botafogo, também por 3 a 2, com show de Tiquinho Soares.

Confira os jogos:

23/08/2020 - Flamengo 1 x 1 Botafogo

08/05/2022 - Flamengo 0 x 1 Botafogo

30/04/2023 - Flamengo 2 x 3 Botafogo