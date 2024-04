Flamengo não conseguiu acertar o gol contra o Botafogo - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo não conseguiu acertar o gol contra o BotafogoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/04/2024 18:16

Rio - A falta de pontaria do Flamengo na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último domingo (29), no Maracanã, deixou a torcida rubro-negra irritada. Pela primeira vez desde a chegada do técnico Tite, a equipe terminou uma partida sem conseguir acertar pelo menos uma finalização no gol.

Durante o clássico, o Flamengo finalizou 15 vezes, mas não conseguiu acertar a meta defendida por John. Segundo o "Sofascore", foram 11 finalizações para fora e quatro bloqueadas pela defesa do Botafogo. Do outro lado, os alvinegros finalizaram nove vezes, sendo três delas no gol.

Antes de entrar em campo no domingo, a partida em que o Flamengo menos acertou o gol com Tite à beira do campo era o empate sem gols com o Fluminense, no duelo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Naquele dia, o Rubro-Negro conseguiu chutar no gol de Fábio apenas uma vez.

Contra o Botafogo, Tite iniciou a partida com Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique no ataque, já que não pôde contar com o titular Everton Cebolinha, que se recupera de lesão. No entanto, o setor ofensivo se mostrou ineficiente ao longo da partida. No segundo tempo, o treinador ainda tentou mudar o setor com a entrada do jovem Lorran, mas sem muito efeito.

Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (1), às 21h30, contra o Amazonas, no Maracanã, pela terceira fase da competição.