Gabigol, do Flamengo, no Ninho do UrubuMarcelo Cortes/CRF

Publicado 30/04/2024 15:28 | Atualizado 30/04/2024 15:29

Rio - Gabigol voltou ao Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira, 30 , e já mandou uma mensagem para a torcida do Flamengo. O atacante celebrou o retorno, agradeceu o apoio dos Rubro-Negros e prometeu dedicação.

"Feliz em estar de volta. Muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre, a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração. O máximo que posso fazer agora e o mínimo é correr bastante e me dedicar. Tamo junto, obrigado. Amanhã tem mengão", disse Gabigol, em vídeo publicado nas redes sociais do Flamengo.

Gabigol não atua pelo Fla desde o dia 25 de fevereiro, quando entrou em campo no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Em 2024, o atacante disputou apenas oito jogos e marcou dois gols.

Agenda

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 30, a partir das 21h30, para enfrentar o Amazonas no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.