Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 30/04/2024 13:05

liberação do atacante Gabigol para voltar aos gramados, divulgada na manhã desta terça-feira (30), fez a alegria dos rubro-negros. No entanto, a real situação do ídolo ainda gera dúvida entre torcedores: afinal, o camisa 10 foi absolvido da acusação de tentar fraudar exame antidoping? Rio - A notícia da, divulgada na manhã desta terça-feira (30), fez a alegria dos rubro-negros. No entanto, a real situação do ídolo ainda gera dúvida entre torcedores: afinal,

A resposta é não. O que a defesa de Gabigol conseguiu nesta terça-feira (30) foi um efeito suspensivo, concedido pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, para a punição de dois anos imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Com isso, o atacante poderá jogar pelo Flamengo normalmente até que receba uma sentença definitiva sobre o caso.

Agora, Gabigol aguardará o julgamento de seu pedido de recurso ao CAS. Neste caso, a sentença deve demorar alguns meses para ser definida, mas o camisa 10 poderá realizar suas atividades junto ao Flamengo amparado pelo efeito suspensivo.

Gabigol não atua pelo Flamengo desde o dia 25 de fevereiro, quando entrou no clássico entre o Rubro-Negro e o Fluminense pelo Carioca. Em 2024, ele fez oito jogos e marcou duas vezes. O atacante foi suspenso no dia dia 25 de março e estava impedido, inclusive, de realizar atividades no CT do Ninho do Urubu.

Entenda o caso



Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.



Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.



À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.



O ídolo do Flamengo foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle" e prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.