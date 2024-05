Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 15:07

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico deu uma alfinetada no presidente do clube, Rodolfo Landim, na noite da última terça-feira (30). Após o mandatário declarar em entrevista que "Zico vai passar", o Galinho postou um vídeo com um de seus gols, driblando diversos adversários, e mandou uma indireta para Landim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Antunes Coimbra (@zico) "Eu ouvia, vai passar, vai passar e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um pro Fla", escreveu o ex-jogador.

Nos comentários, Zico recebeu apoio de milhares de torcedores do Flamengo, que se incomodaram com a declaração de Landim. Entre os que apoiaram o ídolo rubro-negro, estava Gabigol, que o chamou de "eterno rei".

O que disse Landim?

Em entrevista ao site "ge" nesta semana, Rodolfo Landim revelou que usou Zico como exemplo para convencer Gabigol a renovar com o Flamengo. O presidente destacou que seria importante o atual camisa 10 aumentar sua idolatria, já que "uma hora o Zico vai passar".

"O que eu quis dizer com a afirmação? Por diversas qualidades dele, não só como jogador, líder e tudo que ele é, o Zico tem mais de 70 anos e ainda vive desse estrelato que teve ligado ao Flamengo. E a diferença do Gabriel para o Zico é de 44 anos. Uma hora o Zico vai passar, e o Gabriel, se continuar a investir e a jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida dele", disse Rodolfo Landim.