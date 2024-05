"Cabe lembrar que todos esses números resultam também dos investimentos que, desde o início desta gestão, temos realizado em toda a cadeia do futebol. O que se distribui, volta", completou Ednaldo Rodrigues, citando o programa CBF Transforma. Nos números apresentados na sede da entidade, no Rio, a CBF revelou arrecadação de patrocínio de R$ 527 milhões. Também revelou outra fonte de receita em crescimento: o Registro e Transferência fechou 2023 com receita superior a R$ 31 milhões, um acréscimo de 30,2% em relação ao exercício anterior e de 70% na comparação com 2021.

"Acreditando na força do futebol brasileiro, elevamos os valores aplicados no fomento da modalidade a patamares 70% superiores aos praticados por administrações anteriores, investindo mais de R$ 700 milhões anualmente no custeio de seleções, nas competições profissionais, femininas e de base, na qualificação continuada de nossa arbitragem e em incentivos às federações filiadas por meio do consagrado Programa de Apoio às Federações (PAF)", explicou Ednaldo.