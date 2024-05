Coletiva do técnico Luis Enrique, do PSG - Franck Fife/AFP

Publicado 30/04/2024 22:25 | Atualizado 30/04/2024 22:25

Alemanha - O técnico Luis Enrique, do PSG, criticou a imprensa por colocar o time francês como favorito na partida diante do Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. A declaração do espanhol veio na entrevista coletiva desta terça-feira, 30, um dia antes do confronto.

"É por isso que venho dizendo há muito tempo que a imprensa nada sabe sobre futebol. O bonito é desfrutar de um jogo especial num ambiente único na Europa", disse o treinador.

O PSG enfrentará o Borussia Dortmund nesta quarta-feira, a partir das 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões 2023/24.

"Acredito que será uma partida parecida com a das quartas de final. Vamos tentar vencer este jogo com o nosso futebol e penso que haverá golos e espetáculo. Queremos ter sucesso em dominar o jogo para poder vencer", analisou Luis Enrique.