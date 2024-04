Edin Terzi? é o treinador do Borussia Dortmund - Ina Fassbender / AFP

Publicado 30/04/2024 15:38

Alemanha - Principal surpresa desta edição da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund entrará em campo pela partida de ida das semifinais na quarta-feira (1). A equipe retorna ao seu estádio, o Signal Iduna Park, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o PSG. Técnico do time alemão, Edin Terzić jogou a responsabilidade do confronto para os franceses, afirmando que o Paris Saint-Germain foi montado visando o título do torneio continental.

"Eles foram construídos para ganhar a Champions. O projeto em Paris começou com esse objetivo, é a meta deles há uma década. Têm uma qualidade incrível, e se precisamos focar em uma coisa, precisa ser na bola. Se nos preocuparmos só com ela - e só há uma -, então vai ser muito mais difícil para eles marcarem", afirmou Terzić, em entrevista coletiva nesta terça-feira (30).

O Borussia Dortmund chega às semifinais da Liga dos Campeões como um azarão, alcunha classificada desde o início da competição. Na primeira fase, os alemães caíram no "grupo da morte", com Milan, Newcastle e o próprio PSG. Apesar de ser considerado a equipe mais fraca no papel, o Borussia encerrou a fase de grupos na liderança, com 11 pontos.

Após derrotar o PSV, da Holanda, nas oitavas de finais, o Borussia Dortmund enfrentou o Atlético de Madrid nas quartas. Novamente tratado como "azarão", os alemães conseguiram a classificação para as semifinais de forma histórica, com uma virada heroica diante de seu torcedor, na Alemanha.

Edin Terzić relembrou a trajetória do Borussia Dortmund na Liga dos Campeões e afirmou que fará de tudo para aproveitar a oportunidade de jogar a final da competição após 11 anos.

"Éramos os favoritos nos grupos? Éramos contra o Atlético? Eu não sei. Talvez tenhamos menos experiência, mas com certeza uma fome maior. Quando todos estão juntos - e não só o time ou o banco, mas todos no estádio -, temos uma oportunidade. E precisamos aproveitá-la", concluiu o treinador.

Enquanto o jogo da ida acontece nesta quarta-feira (1), a volta acontecerá na próxima terça-feira (7), no mesmo horário, mas no Parque dos Príncipes, em Paris. O vencedor do confronto enfrentará o Bayern de Munique ou o Real Madrid na final da Liga dos Campeões.