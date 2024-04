Adriane Galisteu namorava Ayrton Senna na época de sua morte - Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2024 14:38

Rio - Namorada de Ayrton Senna na época de sua morte, Adriane Galisteu pediu para o piloto não correr no dia do acidente fatal no GP de San Marino, na Itália, que completará 30 anos nesta quarta-feira (1). Segundo a apresentadora, eles chegaram a discutir na véspera da corrida.

“Falei pra ele não correr. No domingo de manhã, foi a primeira vez que eu bati nessa tecla e ele brigou comigo ao telefone. Ficou bravo. Como é que eu tive a ousadia de falar pra ele não correr?”, declarou Galisteu ao jornalista Roberto Cabrini, que produziu um programa especial para a Record sobre o tema.

A apreensão de apresentadora se deu por conta de dois acidentes que aconteceram nos treinos para GP de San Marino. Na sexta, o brasileiro Rubens Barrichello capotou o carro a 225 km/h, mas felizmente teve apenas uma luxação na costela, algumas escoriações e uma fratura no nariz. No dia seguinte, o austríaco Roland Ratzenberger teve destino diferente ao bater no muro de proteção a 314 km/he acabou falecendo.

“Eu disse a ele que chega uma hora que você tem que pensar na vida. Não vê o que está acontecendo? Eu bati nessa tecla, ele brigou comigo no telefone, ficou bravo. Foi uma discussão de casal, mas uma discussão sobre a corrida", completou.

Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. O piloto brasileiro bateu o carro em uma barreira de concreto e chegou a ser removido de helicóptero para o hospital, mas morreu horas depois.