O panorama no início do terceiro set se manteve, com Swiatek abrindo 2 a 0. Foi quando Bia "renasceu" em quadra e devolveu a quebra no terceiro game renovando a esperança de uma reação. A polonesa, porém, não se desestabilizou e seguiu mantendo a sua regularidade administrando a vantagem. Controlando a partida para dificultar uma resposta da brasileira, Swiatek definiu a vitória por 6 a 2 e se garantiu nas semifinais do WTA 1000 de Madri.

No quarto game, Bia teve a chance de confirmar o seu primeiro saque no segundo set após um erro de Swiatek. A tenista paulistana, porém, não conseguiu ser efetiva e a número um do mundo aumentou a vantagem em 4 a 0. Sem conseguir vencer nenhum game, Bia caiu visivelmente de rendimento e viu a rival fechar o set em 6 a 0 com um belo winner.