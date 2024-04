Ronaldo Fenômeno ao lado de Pedro Lourenço - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 30/04/2024 10:48

Rio - Com a venda da SAF do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno para o empresário Pedro Lourenço, alguns torcedores do clube mineiro comemoraram a saída do pentacampeão do comando do futebol da Raposa. Por meio de seu perfil no Instagram, a irmã do craque, Ione Nazário, criticou a postura dos cruzeirenses e sugeriu ingratidão com o Fenômeno.

"Ronaldo salvou esse time da extinção e tem torcedor achando lindo a saída dele, como se ele fosse a pior coisa que aconteceu na história do clube. Tirou o clube das mãos dos conselheiros mamadores e reduziu a dívida do clube... colocou de volta na Série A um clube que estava quase na C", disparou.

Ronaldo Fenômeno assumiu o controle do futebol do Cruzeiro no fim de 2021. Na ocasião, a Raposa havia passado duas temporadas na Série B, longe da briga pelo acesso. No primeiro ano à frente do clube, o Cruzeiro conquistou a Segundona e retornou para a Série A. No ano passado, o clube mineiro se manteve na elite do futebol brasileiro.

"Infelizmente, para os torcedores no Brasil, isso ainda é pouco. O povo é muito, mas muito ingrato. Eu, como irmã, sempre vou apoiar em tudo, mas não queria mais ele investindo seu tempo, dinheiro, vida, nem nada aqui", finalizou Ivone.

Ronaldo acertou a venda de 90% das ações da SAF do Cruzeiro ao empresário de 68 anos Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH. O acordo foi selado em reunião na tarde da última segunda-feira no centro de treinamento do clube em Belo Horizonte, e ainda depende de aprovação de órgãos regulatórios e tramitações legais. O valor da negociação não foi divulgado.