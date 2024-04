Neymar brincou com bola no gramado do CT do Al-Hilal - Reprodução

Publicado 29/04/2024 19:30

Arábia Saudita - Sem entrar em campo há mais de seis meses, Neymar se reencontrou com a bola nesta segunda-feira (29). Nas redes sociais, o atacante apareceu no CT do Al-Hilal fazendo seus primeiros movimentos no gramado desde que operou o joelho esquerdo.

“Sem pressa”, escreveu Neymar ao publicar o vídeo.

Neymar teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atacante se machucou no duelo do Brasil com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro. O brasileiro segue fazendo fisioterapia e sem previsão de retorno.

A lesão já é a mais longa da carreira de Neymar. É improvável que o atacante volte a atuar pelo Al-Hilal na atual temporada, que termina em maio.