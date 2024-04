Com boas atuações no PSG, Beraldo foi convocado pela primeira vez para a Seleção em março deste ano - Divulgação/PSG

Publicado 29/04/2024 20:30

Paris - O brasileiro Lucas Beraldo, zagueiro do PSG, sonha com o título da Liga dos Campeões. O clube acabou de garantir a taça do Campeonato Francês, mas o defensor garante que o foco já está no duelo com o Borussia Dortmund, que acontece na próxima quarta-feira (1), pelo confronto de ida das semifinais do maior torneio de futebol da Europa.

"Claro que comemoramos essa conquista, mas é inevitável que a nossa cabeça já esteja concentrada na Liga dos Campeões, que é o nosso grande sonho", declarou.

"Eu vivo um sonho por vez. Quero desfrutar de cada momento e assim me preparar para cada novo passo que eu dou. Estou realmente muito feliz com tudo que estou vivendo nesse semestre, mas os maiores objetivos sem dúvidas são os que ainda estão por vir e é neles que eu estou concentrado", disse.

O defensor, de 20 anos, entrou em campo 19 vezes desde que chegou ao PSG - sendo 17 como titular. No período, marcou dois gols: "Eu sabia que tinha que aproveitar as chances, então me preparei muito física e mentalmente para corresponder. O Luis Enrique e o elenco têm me passado muita confiança e eu tenho certeza que esse é só o começo".



No último sábado, Beraldo foi titular novamente no duelo que poderia garantir matematicamente o troféu do Campeonato Francês. No entanto, o PSG empatou com o Le Havre e teve que contar com a derrota do Monaco para o Lyon, no domingo, para celebrar a conquista.

Antes, o brasileiro já havia sido campeão pelo time francês: com apenas três dias no clube, fez sua estreia e conquistou o primeiro título, a Supercopa da França. "Eu não poderia pedir por um início melhor. Ser campeão duas vezes em tão pouco tempo é uma ótima sensação", comentou.

O PSG entra em campo pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira (1), diante do Borussia Dortmund, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, pelo jogo de ida das semifinais da competição europeia.