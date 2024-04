Nas oitavas de final, Nadal terá o tcheco Jiri Lehecka pela frente - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 29/04/2024 17:30

Madri - Em longo confronto no Masters 1000 de Madri, Rafael Nadal venceu Pedro Cachín por 2 sets a 1, com parciais 6/1, 6/7 e 6/3, e avançou às oitavas de final da competição nesta segunda-feira. O espanhol, que tinha dúvidas se conseguiria disputar o torneio em alto nível por causa de sua condição física, mostrou disposição para vencer o argentino.

Ao fim do duelo, Pedro Cachín foi cumprimentar Nadal e fez um pedido inusitado: uma camisa do espanhol de presente. O ex-número 1 do mundo, então, pegou uma blusa na bolsa e entregou para o adversário.

"Isso é um sonho para mim. Eu não sei bem qual o protocolo para isso, mas posso te pedir a sua camisa?", declarou o argentino para Nadal após a derrota.

Outra cena curiosa aconteceu no primeiro set, quando o espanhol parou a partida para ajudar uma torcedora que desmaiou na arquibancada. Ele pediu para interromper o duelo até que os médicos chegassem.

Agora, Nadal terá Jiri Lehecka pela frente nas oitavas de final. O tcheco foi o responsável por eliminar o brasileiro Thiago Monteiro na terceira rodada.