Pep Guardiola é o técnico do Manchester CityJustin Tallis/AFP

Publicado 29/04/2024 16:00

Inglaterra - Gvardiol foi sincero e admitiu que ficou confuso com as instruções de Pep Guardiola no jogo do Manchester City contra o Nottingham Forest, válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro contou que o treinador fez mudanças durante o confronto, mas disse que a ideia ficou mais clara após o intervalo.

"No início foi uma ideia. Então, o treinador mudou depois de meia hora. Depois, no intervalo, ele fez uma mudança para fazer o mesmo que no início do jogo. Para ser honesto, fiquei um pouco perdido porque não sabia exatamente o que ele queria de mim, mas ele foi muito mais claro depois do intervalo", revelou Gvardiol, à Sky Sports.

Gvardiol marcou na vitória do Manchester City sobre o Nottingham Forest Justin Tallis/AFP

Dentro de campo, o Manchester City levou a melhor e venceu o Nottingham Forest fora de casa por 2 a 0. O próprio Gvardiol e Haaland fizeram os gols da partida.



Com o resultado, os Citizens chegaram aos 79 pontos e ocupam a segunda colocação do Campeonato Inglês. O Arsenal, que tem 80 e um jogo a mais, aparece na liderança da competição.