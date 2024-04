Savarino comemora gol marcado sobre o Flamengo, no Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2024 15:00

Rio - Um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Flamengo, no último domingo, por 2 a 0 , Savarino celebrou o bom momento do clube e elogiou o técnico português Artur Jorge. O camisa 10 deu assistência para Luiz Henrique marcar e, no fim do duelo, mandou para as redes e selou o triunfo alvinegro no Maracanã.

O primeiro gol saiu após jogada ensaiada do Botafogo . Savarino cobrou escanteio na entrada da grande área para Luiz Henrique bater de primeira e furar a defesa rubro-negra. "Foi uma jogada que treinamos sábado, ensaiamos. Ele bateu muito bem na bola. Saiu o gol, é agradecer a Deus pela vitória", declarou o venezuelano.

Para marcar o segundo, Savarino recebeu passe de Jeffinho dentro da área e disse ter "chutado com toda a força" para que a bola entrasse.

O atacante também valorizou o trabalho realizado pela comissão técnica e elogiou Artur Jorge. Segundo o camisa 10, o treinador tem sido fundamental na boa fase do time.

"A confiança que ele transmite dentro de campo nos dá muita liberdade. Isso faz o time jogar. Temos que continuar desse jeito, com os pés no chão. Passa muita confiança. Nossa característica é nos juntarmos ali na frente e fazermos o que sabemos fazer", ponderou.

Com a vitória, o Botafogo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Bahia, no Nilton Santos, domingo (5), às 18h30 (de Brasília). Antes, o Alvinegro duela com o Vitória pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto será na quinta (2), às 19h (de Brasília), também no Niltão.