Luiz Henrique foi a principal contratação do Botafogo para a temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2024 13:20

Rio - O gol de Luiz Henrique contra o Flamengo, que abriu a vitória do Botafogo sobre o rival no Maracanã, foi o primeiro do carreira do atacante, de 23 anos, em um clássico carioca. Revelado pelo Fluminense, o jovem já havia entrado em campo contra o próprio Alvinegro, o Rubro-Negro e o Vasco sem, no entanto, ter marcado nenhuma vez.

Luiz Henrique se tornou profissional pelo Fluminense em 2020 e no total havia participado de 14 clássicos, antes do duelo do último domingo. Pelo Tricolor, o atacante encarou o Flamengo em oito oportunidades, em três vezes enfrentou o Botafogo e jogou contra o Vasco em duas oportunidades. Jamais havia marcado.

Pelo Botafogo, o duelo de domingo foi o segundo clássico de Luiz Henrique. Ele fez sua estreia contra o Flamengo, no Carioca. Na ocasião, o Rubro-Negro levou a melhor, no Maracanã, com gol marcado por Léo Pereira no fim da partida.

Luiz Henrique foi a contratação mais cara da história do Botafogo em operação que custou algo em torno de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 107 milhões na cotação da época). Ele entrou em campo em nove jogos, fez dois gols e deu uma assistência.